Anelli segatrici a nastro. Serve un nuovo tirocinante

Per conto di azienda di produzione e commercio anelli per segatrici a nastro di Monza, Afol cerca 1 tirocinante da inserire in qualità di operaio meccanico. La nuova risorsa verrà formata nell’utilizzo macchinari e strumenti per le lavorazioni meccaniche; imballo merci e spedizioni; operare in base alle specifiche procedure operative ai sensi della certificazione di qualità ISO 9001. Indispensabile diploma di maturità, preferibile con formazione meccanica o in ambito manutenzione, flessibilità, dinamicità. Si offre tirocinio extracurriculare full time da lunedì al venerdì con orario dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 17. Inviare candidature con curriculum vitae a ido.monza@afolmb.it citando il riferimento dell’annuncio di lavoro 24JAN252. Candidatura online: https://afolmonzabrianza.it/servizi-al-lavoro/offerte-di-lavoro/.