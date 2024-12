Altri 130mila euro per ristrutturare il comando dei vigili

Le condizioni di degrado e fatiscenza erano già note. Ma, a lavori in corso, si sono rivelate ancora più serie, con ulteriori problemi imprevisti. Ecco perché si è resa necessaria una fase due nel piano di riqualificazione della sede della polizia locale in via Partigiani 7. Un lifting strutturale fondamentale per ripristinare condizioni di sicurezza e decoro. Per questo, nei mesi scorsi il Comune è stato costretto a una variazione di Bilancio, con la quale ha trovato ulteriori 130mila euro per i lavori (oltre ai 110 mila già spesi per i primi interventi). Nei giorni scorsi è stato approvato il progetto esecutivo del secondo lotto. "L’edificio necessita di interventi di manutenzione straordinaria consistenti in nuovi controsoffitti anti-sfondellamento, interventi di contrasto dell’umidità e di riqualificazione degli intonaci - spiega il Comune - nonché di sostituzione dei corpi illuminanti".

Alessandro Crisafulli