A Villasanta si lavora sull’elettrodotto. Gennaio sarà un mese di disagi alla circolazione

Vacanze di Natale e gennaio 2025 all’insegna della manutenzione stradale a Villasanta. Importanti lavori stradali sono legati principalmente alle infrastrutture e quindi eseguiti dai rispettivi gestori (Enel). Tali interventi comporteranno inevitabilmente disagi alla circolazione stradale.

Il primo intervento in programma prevede la realizzazione dell’elettrodotto di media tensione dalla cabina in via Leopardi fino alla cabina in via Galilei. Quindi da ieri fino al 6 gennaio via Manzoni resta chiusa tra via da Vinci e via Carducci, approfittando della chiusura delle scuole.

A seguire, il cantiere proseguirà sulle vie Carducci e Leopardi, senza chiusure totali ma con alcune limitazioni, e, infine sulla via Da Vinci, fino a via Galilei. I lavori hanno preso il via ieri e si concluderanno entro il 31 gennaio 2025, salvo imprevisti in corso d’opera e meteo permettendo. È stata installata l’apposita segnaletica che devia le auto provenienti da via Leonardo Da Vinci e da viale della Vittoria su percorsi alternativi. Anche via Carducci sarà un cantiere, dall’intersezione con via Leopardi all’intersezione con via Manzoni: la carreggiata è ristretta per lavorare in sicurezza, ma garantendo l’accesso alle abitazioni per i residenti.

Il cantiere è stato realizzato in vista della riapertura della scuola senza interferire con la normale attività della primaria Oggioni, a pochi passi.

Attenzione a segnaletica e divieti di sosta. Il cantiere stradale in via Da Vinci, dall’intersezione con via Manzoni fino a quella con via Galilei, prevede il divieto di sosta con rimozione forzata fino al 31 gennaio 2025. L’attraversamento di via Da Vinci all’altezza di Via Manzoni è organizzato a senso unico alternato con semafori di cantiere, ma i lavori dovranno essere conclusi entro il 6 gennaio.

Divieto di sosta con rimozione forzata fino al 31 gennaio anche nel cantiere di via Galilei-via Da Vinci, fino all’intersezione con via Archimede. L’impresa esecutrice dei lavori ha fatto in modo da garantire il transito di pedoni e ciclisti, garantendo la continuità della pista ciclopedonale di via Da Vinci, soprattutto negli attraversamenti di via Galilei e via Schiaparelli.

L’attraversamento di via Galilei per raggiungere la cabina di media tensione a conclusione dei lavori potrà prevedere la chiusura temporanea della strada il tempo necessario ai lavori, garantendo anche in questo caso, l’accesso alle proprietà private e istituendo percorsi alternativi con idonea segnaletica all’inizio della strada.

