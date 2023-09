Monza, I Legnanesi alla Villa Reale con il nuovo spettacolo teatrale “Sogni”

Saranno “I Legnanesi” a inaugurare, sabato 16 settembre alle 21 alla Villa Reale di Monza, l’edizione autunnale di Ville Aperte in Brianza 2023. Per l’occasione la compagnia porterà sul palco il nuovo, divertente spettacolo teatrale “Sogni”. I biglietti gratuiti per lo spettacolo si sono esauriti in poche ore. Ancora una volta “I Legnanesi” stupiranno con uno spettacolo pieno di ritmo, risate e tradizione, ricordando agli spettatori che “i sogni se ne fregano del tempo, restano al mare anche quando piove” e sognare non costa niente, fa vivere meglio!

La trama

Una famosa canzone recita che "i sogni son desideri di felicità", infatti ognuno nella propria vita sogna di realizzare qualcosa che lo renda felice. Ad esempio, Mabilia, che vorrebbe avere al suo fianco un uomo che la ami e la riempia di soldi e regali, ma per realizzare il suo sogno ha bisogno dell'aiuto di Teresa e Giovanni, i suoi genitori. La fortuna arriva nella famiglia Colombo quando incontrano il figlio di una delle famiglie più potenti d’Italia e il sogno di Mabilia sta per realizzarsi: è sufficiente solo che i suoi genitori facciano finta, per poco tempo, di essere qualcosa che non sono mai stati, ricchi e potenti.

L’iniziativa

L’edizione autunnale di Ville Aperte in Brianza, in programma per tre weekend consecutivi, fino all’1 ottobre 2023, regala ai cittadini l’eccezionale opportunità di visitare dimore storiche normalmente inaccessibili, offrendo un cartellone di eventi, ricco di novità, pensato per valorizzare un patrimonio storico, artistico, architettonico che coinvolge 5 province lombarde: Monza e Brianza, Città Metropolitana di Milano, Lecco, Como e Varese.