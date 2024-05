A Monza torna il Corcentozzo: Elio e le Storie Tese con il Trio Medusa per un evento tra musica e inclusione

Monza – Torna il Concertozzo, l'evento organizzato da Elio e le Storie Tese e Trio Medusa che ogni anno unisce musica e consapevolezza sociale, promuovendo l'idea di una comunità più inclusiva e informata. Si tratta della terza edizione, che si terrà il 26 maggio all'U-Power Stadium, grazie alla collaborazione del Comune di Monza, AC Monza e Pizzaut.

La musica sarà protagonista fin dal primo pomeriggio con Il Concertozzino, al quale parteciperanno varie band e, a seguire, con Il Concertozzo: un concerto speciale di Elio e le Storie Tese con le incursioni del Trio Medusa.

Queste le informazioni utili da sapere: le porte apriranno alle 14, inizio Concertozzino alle 15, inizio Concertozzo alle 21. L'evento sarà anticipato sabato 25 maggio da una kermesse aperta a tutti in piazza Roma, ai piedi dell'Arengario, dove il Comune di Monza e Pizzaut ospiteranno associazioni e personalità che si occupano di autismo e disabilità, per la loro testimonianza diretta. Seguiranno momenti di musica, street-food, incontri e divertimento, tutto in "formato Aut".

Le prime due edizioni del Concertozzo (2022 e 2023) hanno registrato il tutto esaurito e sono state delle grandi feste imprevedibili, con tanta musica e un live indimenticabile, un vero e proprio greatest hits del repertorio di Elio e le Storie Tese.