Milano, 2 dicembre 2020 - Francesca Rabbolini ce l’ha fatta, è la nuova Miss Lombardia by Miss Italia. Lo ha decretato oggi la giuria della prefinale nazionale del concorso Miss Italia a Roma: Francesca, capelli rossi, attenti occhi verdi, abitante a Villa Cortese (Milano), in virtù del responso sarà l’unica a rappresentare la Lombardia nella finale del 14 dicembre in una location di Roma. Sarà una finale live, con le 23 concorrenti provenienti da tutta Italia che dovranno sfilare con molteplici look dando altresì saggi di bravura artistica. La nuova Miss Lombardia, statura 1, 70, ha 20 anni e vive con mamma Tiziana e papà Giovanni.

Il 2020 è un anno particolare e anziché sfilare a Jesolo come nelle ultime edizioni del concorso le prefinaliste nazionali hanno atteso il verdetto della giuria da casa: lo staff di Patrizia Mirigliani ha attentamente valutato i video inviati da tutti gli agenti regionali. Oltre a quello di Francesca, l’ esclusivista del concorso Miss Italia per la Lombardia, Alessandra Riva, ha scelto e inviato a Roma quello di altre 5 bellezze: Francesca Molinaro, di Arluno (Milano), Rebecca Puci, di Mantova, Vivina Schiavo Campo Di Gregorio, residente nel centro di Milano, Beatrice Farina di Gorlago (Bergamo) e Giulia Gatta di Brescia.

Francesca Rabbolini, statura 1,70, è universitaria di economia alla Bicocca di Milano, in passato ha praticato agonisticamente nuoto e da sempre è supertifosa dell’Inter. L’Alto Milanese torna ad avere una concorrente molto competitiva in finale a Miss Italia. Nel 2017 a sfiorare la vittoria in finale era stata Francesca Valenti, di Legnano. La Valenti si è classificata sesta. Francesca Rabbolini vive emozioni grandissime. “Oggi è il giorno più bello della mia vita. Sono Miss Lombardia, rappresenterò nella finale di Miss Italia la regione più popolata d’Italia, storicamente ed economicamente importantissima. Non ci sono parole per descrivere questa emozione! Spero che la vittoria in Miss Lombardia sia per me di buon auspicio verso una grande carriera artistica. Quella del 2020 sembrava un’edizione di Miss Italia persa a causa delle problematiche Covid invece ora festeggio l’ingresso in finale: è magnifico”.

Francesca ha ricevuto la lieta comunicazione da Alessandra Riva: “Ho detto a Francesca che a Roma dovrà essere grintosa e spigliata – ci ha rivelato Alessandra, che da concorrente conquistò il titolo Miss Lombardia nel 2002, partecipando alla finale di Miss Italia a Salsomaggiore vinta da Eleonora Pedron-. Nelle prossime giornate Francesca dovrà curarsi molto. Sono contenta perché Patrizia Mirigliani mi ha detto che la mia organizzazione ha mandato in prefinale nazionale ragazze bellissime”. Adesso per Francesca Rabbolini e le altre 22 fanciulle ammesse alla finale nazionale (sarà trasmessa in streaming) è iniziato il conto alla rovescia: andranno a Roma il 12 dicembre per le prove generali. L’anno scorso alla finale nazionale di Jesolo ha trionfato Carolina Stramare, pavese di Vigevano.