Thuram, sfottò tra i due fratelli sui social. L'interista: “Khephren figlio unico”

Il derby d'Italia dei fratelli Thuram è già cominciato sul web. Oggi la Juventus ha ufficializzato l'arrivo in bianconero di Khephren, centrocampista acquistato dal Nizza, con tanto di video emozionale sui social network. Per la gioia di papà Lilian, che a Torino è stato un grande protagonista, e certamente anche del fratello Marcus, passato l'estate scorsa all'Inter e che spesso è autore di commenti ironici sul web e di scherzi ai compagni in campo e fuori.

L'attaccante dell'Inter non ha smentito la fama di persona scherzosa, postando una storia su Instagram con il video di presentazione del fratello e il messaggio "Khephren figlio unico", accompagnato dalle emoji delle faccine sorridenti. Nella storia successiva lo stesso giocatore nerazzurro ha reso ancora omaggio al fratello mostrando la grafica con cui la Juventus ha annunciato il giocatore.

I due si troveranno uno contro l'altro il prossimo 27 ottobre a San Siro per il confronto diretto con i campioni d'Italia in casa. La gara di ritorno è invece in programma all'Allianz Stadium il 16 febbraio.