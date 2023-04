Disastro Inter, la salvezza è la Champions: col Benfica tornano Brozovic e Lautaro

L'undicesima sconfitta in campionato è stata un'ulteriore mazzata per le speranze dell'Inter di tornare in zona Champions. I nerazzurri restano quinti, dopo lo 0-1 subito in casa contro il Monza e oggi potrebbero essere raggiunti dall'Atalanta. Solo grazie ai quarti di finale della competizione europea Inzaghi è riuscito per ora a conservare il suo posto di allenatore, a maggior ragione il tecnico sta pensando a come prepararsi per affrontare il Benfica nel ritorno, dopo il successo per 2-0 a Lisbona.

La squadra ha finora dimostrato di essere molto più a suo agio in Europa, che non in campionato, dove le difficoltà ad affrontare le squadre più chiuse e il digiuno prolungato di tutti gli attaccanti sta costando tantissimo.

Il tecnico cambierà nuovamente qualcosa nella formazione. Acerbi tornerà dal 1' in mezzo, anche perché De Vrij si è fermato a inizio ripresa ieri per un guaio muscolare. A centrocampo giocherà Brozovic in regia, con Calhanoglu pronto a subentrare, mentre a sinistra dovrebbe tornare Dimarco. In attacco ballottaggio tra Dzeko e Lukaku per affiancare Martinez.

Nel frattempo oggi è trapelata la notizia della decisione dell'Inter di presentare ricorso contro la squalifica di Romelu Lukaku in vista del ritorno delle semifinali di Coppa Italia contro la Juventus. Il belga è stato espulso per aver risposto alle offese razziste piovute da uno dei settori dell'Allianz Stadium.