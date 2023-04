Inter-Lazio 3-1, le pagelle nerazzurre: Lautaro decisivo, Lukaku sforna assist

Milano – Una vittoria in rimonta che riporta l’Inter al quarto posto. C’è tanto di Inzaghi nel successo contro la Lazio, ad iniziare dai cambi, decisivi: sui tre punti nerazzurri c’è infatti la firma di Lautaro, subentrato a un poco convincente Correa. Ecco le pagelle dell’Inter.

Onana 6.5 - Non può nulla sul gol di Felipe Anderson, poi fa un mezzo miracolo su una conclusione al termine del primo tempo di Immobile. E nel secondo tempo è attento su un diagonale di Pedro a tempo ormai scaduto

D’Ambrosio 6 - Non commette gravi errori, spinge poco ma dietro fa il suo (1’ st Dumfries 6)

Acerbi 5 - Errore imperdonabile quello che manda in gol Felipe Anderson. In confusione, sbaglia ancora e Onana lo salva. Una brutta prova da ex

Bastoni 6 - Dietro non commette sbavature, meno preciso del solito quando è salito e nei passaggi ai compagni (25’ st Gosens 6.5 e dall’86’ De Vrij sv)

Darmian 6.5 - La corsia destra dell’Inter funziona a meraviglia e lui si fa più volte la fascia andando spesso al cross

Barella 7 - Bene sulla fascia, ogni tanto esagera con gli sbuffi e le mani alzate in senso di disapprovazione per una giocata di un compagno ma è sempre l’anima dell’Inter. Nella prima parte è lui il più pericoloso e nel secondo tempo sfiora la rete con un tocco di classe

Brozovic 7 - Buona regia, cresce alla distanza, fa girare bene la squadra e risulta spesso decisivo anche in difesa con un paio di chiusure provvidenziali

Mkhitaryan 6.5 - Solita prova solida e con pochi fronzoli e tanto fosforo per un giocatore che dà sempre il suo contributo alla causa (15’ st Calhanoglu 6)

Dimarco 6.5 - Spinge tanto sulla sinistra, cross a ripetizione, non fa assist solo perché i compagni non tramutano alcuni sui passaggi in… gol

Lukaku 7 - Nel primo tempo combina poco o niente, si riscatta nel finale con due assist e allora prestazione e voto salgono di livello

Correa 5 - Parte benino ma poi si spegne, commette alcuni errori banali ed esce dalla partita sneza mai concludere verso la porta nemmeno per sbaglio (17’ st Lautaro Martinez 7)

Allenatore: Inzaghi 7 - l’Inter non è solo “bella di notte”, nelle Coppe. Adesso è bella anche di giorno perché oggi pomeriggio ha giocato nettamente meglio rispetto ad un’ottima squadra come la Lazio. E i tre punti conquistati oggi sono essenziali per andare a riacciuffare il quarto posto e ritornare pienamente in corsa per un posto nella prossima Champions. E se una squadra gira così... c’è tanto del suo allenatore.