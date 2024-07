Inter, non solo Taremi: da Bisseck a Mkhitaryan, Inzaghi ha tanti motivi per sorridere

Milano, 28 luglio 2024 – L'uomo copertina dell'Inter è Mehdi Taremi, autore di una doppietta contro il Las Palmas che porta a cinque i gol del pre-campionato in tre uscite. Oltre al nuovo acquisto in attacco, tante altre sono le indicazioni positive per Simone Inzaghi dopo il test amichevole contro di ieri sera. I nerazzurri hanno vinto 3-0, mostrando lampi di quel gioco che ha portato al trionfo tricolore la scorsa primavera e una solidità difensiva scalfita dagli avversari soltanto a causa delle imperfezioni in palleggio di Josep Martinez.

L'estremo difensore spagnolo ha rischiato spesso la giocata nella costruzione dal basso e per due volte gli iberici hanno avuto la possibilità di colpire recuperando palla nell'area interista. In altrettante occasioni i nerazzurri si sono salvati con un po' di fortuna (e un palo), ma nonostante una difesa molto sperimentale con Bisseck, Agoumé e Fontanarosa, vista anche contro la Pergolettese, hanno chiuso con la rete inviolata.

Bisseck il migliore dell’Inter

Proprio Bisseck è stato, subito dietro Taremi, il migliore dell'Inter. Tanti anticipi decisi, la solita personalità in uscita. Il difensore acquistato un anno fa sembra in continua crescita, in attesa che nei ranghi torni Pavard, atteso ad Appiano insieme a Thuram, Dumfries e De Vrij nei primi giorni di agosto.

Avanzando nel reparto di centrocampo, ha mandato un segnale alla concorrenza Henrikh Mkhitaryan. A 35 anni, l'armeno non ha alcuna intenzione di cedere facilmente il suo posto da titolare, nonostante la fortissima concorrenza di Frattesi, del nuovo acquisto Zielinski e di Asllani.

In avanti, una volta di più, ha faticato Correa. L'argentino è reduce da una stagione con zero gol al Marsiglia. Non è nei piani della società e di Inzaghi. Cerca squadra, ma anche contro il Las Palmas è mancato nei metri finali, quelli in cui al giocatore sudamericano sembra mancare la solidità per essere incisivo.