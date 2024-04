Inter-Cagliari, scelte fatte per Inzaghi. San Siro verso un nuovo sold out

L'Inter torna in campo domani sera con la volontà di aggiungere altri tre punti alla classifica e tenere accesa la possibilità di vincere aritmeticamente il campionato il 22 aprile nel derby contro il Milan. I nerazzurri non avranno due squalificati, Pavard e Lautaro Martinez, ma recuperano tutti gli effettivi che erano infortunati nelle gare precedenti. Torneranno quindi tra i convocati Bastoni, De Vrij e Cuadrado, anche se solo il primo va verso una maglia da titolare.

Chance importante per Yann Bisseck, che andrà a sostituire Pavard nella consueta difesa a tre, e per Alexis Sanchez, favorito su Arnautovic per una maglia da titolare al posto di Martinez. Il cileno ha una delle ultime opportunità per provare a convincere la dirigenza a rinnovargli il contratto, eventualità che oggi appare complicata anche in virtù dell'acquisto già apparecchiato di Mehdi Taremi, che arriverà in nerazzurro a luglio a parametro zero dopo la lunga esperienza al Porto.

Dalla parte opposta il Cagliari cerca importanti punti salvezza dopo essere stato in zona retrocessione ed essere risalito fino a prendere un margine di quattro punti sulla terzultima, con altre quattro formazioni di mezzo in una parte di classifica ben più corta rispetto a quanto non è accaduto finora nella battaglia scudetto. Il grande campionato dell'Inter ha avuto influssi anche sul botteghino: domani al Meazza ci sarà l'ennesimo sold out con oltre 70mila spettatori.

Probabili formazioni

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Sanchez, Thuram. All. Inzaghi.

Cagliari (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Mina, Dossena, Augello; Makoumbou, Prati, Sulemana; Gaetano; Luvumbo, Shomurodov. All. Ranieri.

Arbitro: Fourneau.

Dove vedere la partita

E’ possibile vedere Inter-Cagliari in diretta tv domani ore 20.45 su Dazn.