Rodolfo Corazzo eletto sindaco di Rodano, nove anni fa sparò e uccise un ladro in casa

Ventidue voti in più dell'avversario hanno permesso a Rodolfo Corazzo di diventare sindaco di Rodano. Dopo cinque anni all'opposizione, il gioielliere 67enne correva per la poltrona più pesante del Municipio, nel 2015 sparò e uccise in casa sua un ladro che con due complici aveva sequestrato lui e la sua famiglia per derubarli. Un'esperienza dopo la quale ha fatto politica. Da ieri è primo cittadino nel borgo alle porte di Milano, che nove anni fa fu teatro della drammatica rapina in villa. A minacciarlo, un ergastolano di origini albanesi evaso dal carcere con due complici, in cerca di denaro per continuare la fuga. Tutto quel che accadde in quei momenti drammatici fu ripreso dalle telecamere a circuito chiuso dell'abitazione.

La sicurezza è un punto centrale del suo programma. Il neo primo cittadino ha vinto alla testa di “Rodano per te”, battendo Danilo Bruschi di “Vivo Rodano” che aveva raccolto il testimone dalla sindaca uscente Roberta Maietti. E' finita 50,47% a 49,54.