Bertolaso e il caso “razza italica”, Sala: ogni tanto gli scappa la frizione ma voglio credere alla sua buona fede

Milano – Il tema della denatalità è destinato a diventare centrale nel dibattito politico e pubblico dei prossimi anni. Qualche mese fa uno studio della Fondazione Nordest aveva lanciato l’allarme sul rischio di una glaciazione demografica in Lombardia con una previsione “choc”: senza una inversione di tendenza in regione nel 2040 il saldo dei residenti vedrà il segno meno, con un calo di 673mila. L’argomento – come detto – è caldo e ha numerose implicazioni a livello socio-economico. Nelle scorse ore però, si è tornati a parlarne non nella sostanza, ma per le polemiche scaturite dalle parole di Guido Bertolaso sulla “razza italica” che rischia di scomparire.

Sul tema è intervenuto oggi lo stesso sindaco di Milano che ha stemperato le polemiche sull’assessore lombardo al Welfare: “Guido Bertolaso lo conosco bene – ha detto il primo cittadino -. Ogni tanto gli scappa la frizione e dice qualcosa che non dovrebbe dire”. Sala ha poi aggiunto: “Voglio continuare a credere alla sua buona fede, perché alla fine è giusto fare così. Dovrebbe evitare in questi momenti, ma io chiuderei qui la polemica francamente”.

Ieri – dopo essere stato travolto dalle critiche – l’ex numero uno della Protezione Civile aveva spiegato: “Ho fatto una battuta sul rischio che l'inverno demografico ci faccia scomparire come italiani ma ne prendo atto e chiedo scusa". Bertolaso si era detto “basito da questo attacco così violento nei confronti di un funzionario servitore del Paese che sta cercando solo di risolvere i problemi", ricordando che “il problema dell'inverno demografico è ormai riconosciuto urbi et orbi”.