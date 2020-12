Milano, 20 dicembre 2020 - Fa la voce grossa l'Armani Exchange che batte Sassari per 102-86 e si riprende il primo posto in classifica in Serie A approfittando del ko di Brindisi con una partita da tripla cifra. Il realtà il +16 non racconta per niente di quello che è stata una partita ben più complicata nel suo svolgimento. E' un 18-4 di parziale nel cuore del quarto periodo a cambiare la faccia alla partita con un clamoroso 6/6 da 3 (4 di Roll) che riporta in vita l'Olimpia quando la partita sembrava scivolare via sul 72-77 al 31'. La racconta ancor di più il parziale complessivo del quarto periodo, un 30-11, che avrebbe steso anche un toro.

E' la miglior partita stagione di Gigi Datome che in attacco è praticamente perfetto, segna il suo record di punti in maglia Olimpia tirando 5/8 da 2 e 4/7 da 3, proprio come Michael Roll che eguaglia il suo primato con 22 punti (5/7 da 3) reagendo sul campo al meglio al doppio "ne" di Istanbul. Due ottime notizie anche in ottica Eurolega anche perchè l'Olimpia potrebbe far a meno per un po' di tempo di Vladimir Micov assente come l'assistente Bialaszewski (fuori per turnover invece Punter e Tarczewski).

La storia della partita è proprio complessa, rispetto al netto +16 finale.

Sassari trova in partenza ben 3 triple di Burnell per scattare (10-14), poi sono le iniziative di Bendzius a far scappare i sardi (13-20) nel primo periodo. Ci pensa Rodriguez con un paio di assist dei suoi a far rientrare Milano (23-24), poi con la tripla di LeDay l'AX rimette anche la testa avanti (26-25).

Sono ancora i suoi canestri a dare sicurezza all'attacco biancorosso, ma Sassari è clamorosa dall'arco dei tre punti (9/12 al 15') rimanendo ad un passo sul 43-41. Poi il fuoco offensivo di entrambe le squadre di spegne di colpo, in 5 minuti l'AX segna solo 5 punti, ma Sassari fa poco di più con 6, così i padroni di casa rimangono in vantaggio 48-47.

Appoggiandosi a Bilan e Burnell la Dinamo prende fiducia ed è proprio con un contropiede dell'ala che il Banco di Sardegna prova a scappare sul 59-66 al 26'. Milano invece si deve affidare a Rodriguez per risalire la china e, in effetti, riesce a riprendere contatto con il canestro di Roll (su assist del "Chacho") sulla sirena del terzo periodo (72-75). Poi è l'americano che si accende, con due triple accorcia ancora 78-79, con la terza consecutiva riporta i biancorossi avanti sull'81-79 al 33', con la quarta prova la fuga (84-79 al 34'). A dare la spallata decisiva al match è ancora una bomba, quella di Datome, che accoppiata al "2+1" di Shields porta per la prima volta l'AX in vantaggio in doppia cifra (93-81). Poi Milano la gestisce in scioltezza e inizia già a pensare all'ultimo match prima di Natale, mercoledì 23, ancora al Forum, in Eurolega contro il Baskonia Vitoria.



ARMANI EXCHANGE MILANO-BANCO DI SARDEGNA SASSARI 102-86

26-25; 48-47; 72-75

MILANO: LeDay 14, Moretti, Moraschini, Roll 22, Rodriguez 13, Biligha 7, Cinciarini, Delaney 6, Shields 11, Brooks 5, Hines, Datome 24. All. Messina

SASSARI: Spissu 9, Bilan 17, Treier, Kruslin 9, Devecchi ne, Katic, Re ne, Burnell 23, Bendzius 8, Gandini ne, Gentile 10, Tillman 10. All. Pozzecco

Note: tiri da 2: MI 18/39, SS 20/36; tiri da 3: MI 17/30, SS 11/25; tiri liberi: MI 15/17, SS 13/18; rimbalzi: MI 37 (Hines 8), SS 30 (Bilan 8); assist: MI 29 (Shields 8), SS 23 (Spissu 11)