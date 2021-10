Milano - Archiviata la sconfitta contro l'Atletico Madrid, il Milan sta lavorando sodo in vista della sfida di domenica sera contro l'Atalanta: Stefano Pioli conta di recupera alcuni titolari ma dovrà rinunciare ancora a Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese ha rinunciato alla chiamata del ct e non andrà in Nazionale per le partite contro Grecia e Kosovo.

Chiave tattica e uomo di punta

Rafael Leao è pronto e vuole convincere Pioli a dargli fiducia in vista del proseguimento della stagione. L’attaccante portoghese può agire sia in posizione di esterno sinistro sia da centravanti: una doppia soluzione tattica per il tecnico emiliano che contro l’Atalanta potrebbe decidere di puntare ancora su di lui dal primo minuto nel ruolo di esterno sinistro. In attesa del ritorno di Ibrahimovic e del recupero totale di Giroud, Leao è l’unico giocatore in rosa insieme a Rebic a poter offrire a Pioli una doppia soluzione tattica di assoluto valore. Il Diavolo si affiderà nuovamente al croato per l’attacco nel match contro la Dea, mentre in panchina potrebbe andare l’ex Crotone Messias. Kjaer torna a disposizione mentre Florenzi, operato oggi, starà fuori un mese. Insieme a Leao anche gli altri due classe ’99, Saelemaekers e Brahim Diaz, stanno dando sempre più conferme a Pioli: dodici reti sulle 15 segnate dal Milan in questa stagione portano la firma del trio. Il ballottaggio più grande per il tecnico rossonero ha riguardato quello relativo a Simon Kjaer dal primo minuto al posto di Alessio Romagnoli. Al momento, il danese è favorito rispetto al capitano per far coppia con Fikayo Tomori. Possibile novità in mezzo al campo dove Ismael Bennacer, titolare contro l’Atletico Madrid, può battere la concorrenza di Sandro Tonali per un posto dal primo minuto al fianco di Franck Kessié, pronto a riscattare la prestazione di martedì sera.

Voglia di riscatto

Cinquanta partite per lui nel 2020/21, 14 gol segnati e 6 assist forniti: Franck Kessié ha iniziato la nuova stagione portandosi a curriculum dei numeri stratosferici ma ad oggi l’ivoriano non sta rispettando le attese, attirandosi anche le critiche dei tifosi sia per le prestazioni in campo che per le vicende relative al suo rinnovo in rossonero. Rientrato in squadra nel match contro la Lazio alla terza giornata di campionato, il centrocampista si è presentato sbagliando un rigore e facendo poi seguire partite non certo alla sua altezza. La ciliegina sulla torta è arrivata martedì sera contro l’Atletico Madrid. Il cartellino rosso sventolato da Cakir è stato molto severo, ma l’errore di Kessié ha peggiorato la già sconclusionata direzione della sezione arbitrale turca (l'arbitro e il Var Abdulkadir Bitigen sono stati sospesi). Il calo del livello delle prestazioni dell’ivoriano, però, non è soltanto dovuto alla situazione relativa al rinnovo che non arriva ma anche al tour de force che ha visto il centrocampista impegnato con la sua Nazionale tutta l’estate. Domenica, nel suo ex stadio, Kessié potrebbe cogliere l’occasione di riscattarsi facendo ricredere i detrattori dell’ultim’ora: contro la sua ex squadra, nello stadio che lo ha consacrato, con la sua vittima preferita da quando veste rossonero, insieme al Parma, avendo segnato tre gol alla squadra di Gasperini. Pioli spera di recuperare il miglior “Presidente” perché è sempre stato considerato una pedina fondamentale nello scacchiere rossonero: il rinato Sandro Tonali e il roccioso Bennacer, però, hanno dimostrato di poter sostituire degnamente l’ivoriano in campo e la concorrenza si è fatta sicuramente più dura per lui. Avere un ventaglio di scelte maggiore, ovviamente, deve essere il surplus a cui affidarsi considerando il calendario fittissimo che attende il Diavolo nei prossimi giorni. Sicuramente trovare una quadra circa il rinnovo contrattuale potrebbe rappresentare una spinta maggiore per Kessié ma la distanza tra domanda e offerta è ancora ampia: il Milan ha riconosciuto al giocatore un ingaggio fino a 6,5 milioni di euro a stagione, ma l'ivoriano vuole 8 milioni.

Probabili formazioni

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Zappacosta, Freuler, de Roon, Maehle; Malinovskyi, Pessina; Zapata. All. Gasperini.

Indisponibili: Gosens, Hateboer, Palomino.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kjaer, Hernandez; Kessié, Tonali; Saelemaekers, Diaz, Leao; Rebic. All. Pioli.

Indisponibili: Bakayoko, Florenzi, Ibrahimovic, Kurtic.