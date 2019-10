Milano, 15 ottobre 2019 - Fortunati tutti e due. Fortunato l’orso marsicano che, probabilmente sazio di una cenetta notturna a base di mele o pere, attraversava la strada di un paesino del Parco Nazionale d’Abruzzo per rifugiarsi in boschi protettivi. E fortunato Marco Colombo, fotografo che, attirato mentre guidava da un movimento a lato della carreggiata, ha sfruttato i pochi attimi a disposizione per impugnare la camera e immortalare l’orso.

Una fotografia che gli è valsa la vittoria - ma sono sei gli italiani premiati - nella categoria Natura Urbana al Wildlife Photographer of the Year 2019, la 54ma edizione del maxi-concorso indetto dal Natural History Museum di Londra: quest’anno la giuria si è trovata sommersa da 45mila scatti provenienti da 95 Paesi. Come sempre, l’attesissima selezione delle cento immagini vincitrici, nelle varie sezioni, curata dall’Associazione culturale Radicediunopercento di Roberto Di Leo, è esposta alla Fondazione Matalon (Foro Bonaparte 67). Vincitore assoluto è stato decretato l’olandese Marsel von Oosten con l’immagine straordinaria di due scimmie dal naso dorato nella foresta temperata delle montagne cinesi di Qinling, l’unico habitat per una specie, come tante, purtroppo, a rischio estinzione. Primo premio nella categoria Young, invece, a Skye Meaker, autore dell’affascinante ritratto di un leopardo che si sveglia nel Botswana. Ma tutte le fotografie in mostra sono spettacolari. Dal “guardiano della casa di vetro”, Arshdeep Singh, ragazzino dai riflessi prontissimi. Al povero “testimone” di Emily Garthwaite: orso malese prigioniero di una gabbia condannato a fornire la bile a fini sanitari.