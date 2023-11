Emma Marrone bacia un fan durante il concerto a Milano. Poi risponde alle critiche: “Scandalizzatevi per altro, cretini”

Milano – Può un bacio far scoppiare uno scandalo? Pare di sì. Protagonista, Emma Marrone. La cantante salentina in questi giorni è impegnata nel suo tour “Souvenir in da Club”, un viaggio musicale che tocca 8 città italiane per un totale di 18 appuntamenti. Durante uno di questi, ai Magazzini Generali, durante l’esecuzione del brano “L’amore non mi basta” è scesa tra i suoi fan e ha dato un bacio a stampo a uno di loro.

Emma Bacia il suo fan. A destra, risponde dal palco a chi si dice scandalizzato

Si tratta di Paolo Ranieri, travel e fashion blogger da oltre 132mila fan su Instagram, originario di Acqui. Il quale ha prontamente postato il video sul suo profilo social. A quanto pare in molti non hanno preso bene questo exploit, che non è nemmeno un caso isolato.

Ma la cantante, come sempre, non le ha mandate a dire. E la sera dopo, sempre dal palco, ha risposto agli scandalizzati: “A tutti quelli che si stanno scandalizzando sui social perché bacio i miei fan. Scandalizzatevi per altro, cretini. Non c'è fine al peggio. Cosa c'è di più bello che condividere amore? Se mi butto lì è perché mi fido della mia gente. Tutti scandalizzati, ma da dove sono usciti? Io sono contenta di beccare qualcuno e dare un limone ogni sera. È uno scambio d'amore reciproco, viva l'amore e chi ha il coraggio di amarsi come meglio crede. Le persone non hanno capito la differenza tra amore puro e ossessione. In un modo in cui nessuno più si fida del prossimo, io sono felice di fidarmi della mia gente e di baciarla in bocca”.