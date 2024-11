Zona a traffico limitato in centro. Telecamere accese da domani

Domani, alle 20, si accenderanno le telecamere agli ingressi di via Roma e di via Grandi: sarà così attivata la Zona a traffico limitato del Centro storico di Cormano Vecchia, con il rilevamento elettronico e con la lettura delle targhe dei veicoli in transito. La Zona a traffico limitato sarà notturna nei giorni feriali, dalle ore 20 alle 7 del mattino seguente, e festiva, dalle 13 ore alle 24; per informazioni, consultare il sito www.comune.cormano.mi.it