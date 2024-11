Vittime di violenza, giardino alla memoria

Il giardino di piazza Costa, oggetto di recente riqualificazione, è stato intitolato “In memoria delle donne vittime di violenza”. La targa è stata posata ieri pomeriggio dall’Amministrazione, che anche con la toponomastica ha deciso di tenere alta l’attenzione e sensibilizzare su questa emergenza. Lo stesso giardino, questa mattina alle 10, vedrà anche l’inaugurazione di una panchina rossa, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne. Si tratta della terza panchina in città, dopo quella posata in via Libertà all’altezza di via Brambilla e all’interno del centro culturale Il Pertini. Una quarta sarà inaugurata martedì alle 10,30 in via Frova, davanti all’ingresso di Villa Ghirlanda. "Le iniziative realizzate per queste giornate di sensibilizzazione rappresentano un contributo al lavoro di supporto svolto dal Centro antiviolenza Venus. L’attività di contrasto alla violenza sulle donne è quanto mai necessaria visti i numeri del fenomeno. Desideriamo proporre ai cittadini momenti di attenzione perché non si rimanga indifferenti a questo dramma", spiegano Daniela Maggi, assessore alle Pari Opportunità, e Riccardo Visentin, assessore alla Centralità della persona. Oggi, per tutta la giornata, al centro sportivo Frattini si svolgerà la manifestazione Kick B All Together con partite di calcio, prove tecniche di difesa con istruttore, incontri a tema sulla violenza. La.La.