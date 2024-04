Vigili, lavori al Palazzo del Capitano. Il restyling costa 25 milioni di euro

L’edificio, nella sua versione originale, fu costruito tra il 1578 e il 1605 per diventare la sede del Capitano di Giustizia e delle nuove carceri per volere del re di Spagna Filippo III e del governatore Conte di Fuentes. Da allora il nome “Palazzo del Capitano“ è rimasto ma l’immobile di piazza Beccaria 19, a pochi passi dal Duomo, ha subito trasformazioni e ampliamenti: nel 1786 divenne la sede dei Tribunali, in seguito, negli anni Trenta del Novecento, sede distaccata dal Palazzo di Giustizia di corso di Porta Vittoria. Nel 1943 il Palazzo del Capitano fu gravemente colpito dai bombardamenti aerei alleati, si salvarono solo la facciata originaria verso piazza Fontana e la corte centrale.

Nel 1955 lo storico immobile fu acquistato e restaurato dal Comune per essere adibito a sede della vigilanza urbana. Funzione che ha conservato finora. Il Palazzo del Capitato è il comando della Polizia locale, ma mostra tutti i suoi anni. Tanto che il Comune ha appena approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione e l’adeguamento normativo delle componenti edili ed impiantistiche del palazzo. Lo studio di fattibilità tecnica ed economica, redatto dal Comune nel 2020, stimava un importo complessivo di 15 milioni di euro e un cronoprogramma di esecuzione lavori di 720 giorni. Durante lo sviluppo della progettazione definitiva, per sopravvenute variazioni al progetto di fattibilità tecnica ed economica, incluso il cambiamento del listino prezzi regionale (dal 2020 al 2023), al fine di consentire il coerente sviluppo della progettazione successiva, si è resa necessaria la rielaborazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, redatto da MM: la spesa finale per realizzare i lavori ammonta a 25,1 milioni di euro. Dieci milioni in più della stima iniziale.

L’obiettivo del Comune è concludere i lavori per l’inizio del 2026, in modo tale da rendere operativa al cento per cento la Centrale della Polizia locale per le Olimpiadi invernali Milano-Cortina, la cui cerimonia di apertura è prevista il 6 febbraio 2026 allo stadio di San Siro. Un cronoprogramma delle opere a tappe forzate per far sì che il Palazzo del Capitano sia pronto per l’evento a Cinque Cerchi.