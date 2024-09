Viale del cimitero: 200mila euro di lavori

Al via i lavori per la realizzazione del nuovo viale di accesso al cimitero di Pogliano Milanese. Intervento da 200mila euro, molto atteso dai poglianesi, il nuovo viale dovrebbe essere pronto per il prossimo 2 novembre, giorno in cui si commemorano i morti. "Per il nuovo viale è stato necessario abbattere le piante presenti, questo per garantire un miglioramento complessivo di tutta l’area, considerando che molte piante avevano una bassa radicazione o erano in cattive condizioni di salute, quindi non sicure per probabili sradicamenti come in passato - spiega il sindaco Carmine Lavanga -. Al termine dei lavori, nel periodo invernale, tutte le piante abbattute saranno sostituite con essenze specificamente scelte per il luogo e per la tipologia del terreno, in modo da garantire l’integrazione ambientale e una crescita ottimale". L’abbattimento dei primi larici è già stato oggetto di polemiche sui social tra cittadini che condannano la scelta, "si può capire la scelta di rifare il viale di accesso al cimitero, ma sono stati rimossi anche gli alberi più giovani, quelli vicino al piazzale. Forse si sarebbero potute preservare almeno quelle piante. Sarebbe il caso, almeno in futuro, di considerare soluzioni che salvaguardino il verde esistente" e i cittadini che difendono la scelta attendono le nuove piantumazioni. Dopo il taglio delle piante il cantiere proseguirà con la riqualificazione della corsia centrale, che verrà trasformata in una strada a doppio senso di marcia per le macchine, mentre il controviale laterale sarà riservato a pedoni e biciclette. "Verranno realizzati anche dei nuovi posteggi e saranno riorganizzati quelli che ci sono, sarà cambiata l’illuminazione in modo da garantire una maggiore sicurezza", conclude il sindaco. Durante i lavori il cimitero sarà accessibile in auto o a piedi utilizzando l’attuale viale di uscita che diventerà a senso unico alternato sia per veicoli che per i pedoni.

Roberta Rampini