Viaggio nel futuro con la ricerca. Dal clima all’IA, schivando bufale

Torna MeetMeTonight in concomitanza con la Notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori: oggi e domani iniziative gratuite, per tutte le età, articolate tra 26 stand, 21 talk, 15 laboratori e tre spettacoli a tema scientifico. Protagonisti cinque atenei milanesi - Bicocca, Statale, Politecnico, San Raffaele e Bocconi - con le ultime sfide e un ventaglio di ricerche in corso. Da “Scarpe grosse, cervello fino“, un viaggio alla scoperta di cosa significhi fare agricoltura moderna, al gioco collaborativo sui manoscritti medievali. I filosofi della scienza del San Raffaele mostreranno “Segnala(bufa)la!“, trasformando i visitatori in fact-checker per smascherare le bufale che circolano in rete; ci sarà un workshop dedicato a studenti dagli 11 anni per mostrare come funzionano i processi cognitivi e di apprendimento anche quando si è sotto stress.

Bocconi proporrà “AdaptAction“: ovvero uno spazio dove allenarsi ad adattarsi al cambiamento climatico. Tutti gli eventi si terranno nel quartiere Bicocca, tra viale dell’Innovazione e viale Sarca. MeetMeTonight è parte di un progetto più ampio, chiamato Meet (Missions: Engagement and Education for Tomorrow) e finanziato dall’Unione Europea, che prevede anche il programma MEETme@School, rivolto alle scuole lombarde, dalle elementari alle superiori, che si svolgerà quest’anno e il prossimo: gli studenti non saranno semplici spettatori della scienza, ma diventeranno protagonisti attivi. Al centro del programma ci saranno cinque Missioni Europee, promosse dal programma Horizon Europe, declinate in numerose attività. Saranno coinvolti oltre 70 professori e ricercatori e circa 40 giovani dottorandi di ricerca.