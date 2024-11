Verso la Prima. Scala, luci accese per le prove

La Forza del destino prende forma. Il capolavoro verdiano è l’opera scelta per la Prima della Scala del prossimo 7 dicembre. E mentre cresce l’attesa per sapere come sarà lo spettacolo, nel consueto mix di melomania e glamour, dal Piermarini arrivano le prime immagini delle prove. Impegnati a prepararsi al ruolo di protagonisti sono la diva della lirica Anna Netrebko, che impersona Leonora, e Brian Jadge che interpreta Alvaro. Il tenore americano nei giorni scorsi è stato scelto per sostituire un’altra star, il tedesco Jonas Kaufmann che ha comunicato la rinuncia allo spettacolo per "motivi familiari".

Per la regia di Leo Muscato e sotto la bacchetta del maestro Riccardo Chailly, direttore musicale della Scala, in scena anche il baritono francese Ludovic Tézier (Don Carlo di Vargas) e il mezzosoprano Vasilisa Beržanskaja, nel ruolo di Preziosilla. Scene di Federica Parolini, luci di Alessandro Verazzi, coreografia di Michela Lucenti. Ed è già magia.