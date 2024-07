Ventitré milioni per sostituire vecchie caldaie

Partirà mercoledì 17 luglio il nuovo bando della Regione Lombardia per la sostituzione degli impianti termici civili inquinanti con impianti a biomassa a basse emissioni. La scadenza per presentare la domanda è fissato al 15 settembre 2025. In merito è intervenuto il consigliere regionale Floriano Massardi, presidente della Commissione Agricoltura, montagna e foreste del Pirellone: "Questa misura per rimuovere gli impianti di riscaldamento obsoleti è rivolta a tre fasce di utenze: ai cittadini con un contributo regionale fino all’80% con un massimale di 30mila euro; ai condomini con un riconoscimento fino a raggiungere il 70% dei costi ammissibili, mentre per le piccole e medie imprese non si potranno superare rispettivamente il 65% e 55% delle spese. La dotazione finanziaria ammonta a 23 milioni, di cui 20 per i privati cittadini, due per i condomini e uno per piccole e medie imprese".