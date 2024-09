Uniti si affronta meglio la malattia

Sei nuovi incontri da ottobre a dicembre, il sabato mattina, dalle 10 alle 12. Dopo il successo delle passate edizioni, il 5 ottobre riparte a Bollate il progetto dell’Alzheimer Cafè. L’obiettivo è continuare un percorso che ha dato ottimi risultati, tanto che l’Alzheimer Cafè è diventato il punto di riferimento per le famiglie direttamente coinvolte dal problema e delle associazioni che si occupano di persone anziane. "È un progetto cui l’amministrazione comunale tiene molto e che prosegue con risultati di gradimento e partecipazione molto positivi – spiega l’assessora ai servizi alla persona Lucia Albrizio –. Continua a essere un’importante risposta alle necessità legate all’invecchiamento della popolazione e alle situazioni di fragilità conseguenti". La sede degli incontri sarà sempre il centro diurno disabili di piazza Cadorna 2, messo a disposizione dall’azienda consortile “Comuni insieme“. Il primo appuntamento avrà come tema, “Il corpo comunica, lascia scorrere emozioni ed energie“, insieme a Veronica Pifferi, esperta di Danza movimento terapia. Negli incontri successivi, si parlerà di strategie per la gestione quotidiana del malato, di come riconoscere la malattia e della musicoterapia per stimolare ricordi. Ro.Ramp.