Una pietra d’inciampo per l’operaio Borghi, domani la posa Domani a Bresso verrà posata la prima pietra d'inciampo in memoria di Alfredo Borghi, deportato nel campo di concentramento di Mauthausen-Gusen nel 1944. La cerimonia si svolgerà in occasione della Giornata della Memoria e includerà la proiezione di un docufilm sulla sua storia.