Tre nuovi giovani agenti al comando di Sesto

Tre nuovi agenti di 23, 32 e 34 anni sono stati inseriti in questi giorni nella polizia locale di Sesto, per garantire una presenza sempre più capillare e attenta sul territorio. I ghisa sono stati accolti in municipio dal sindaco Roberto Di Stefano e dal comandante Luca Zenobio. "Grazie a questo incremento di personale, il comando di via Volontari del Sangue potrà contare su una squadra ancora più strutturata, ringiovanita e pronta a rispondere alle necessità dei cittadini – ha commentato il sindaco –. Queste nuove unità contribuiranno ad abbassare l’età media degli agenti in servizio e porteranno nuova energia e freschezza al nostro corpo di sicurezza".