Tornarono uomini liberi. Incontro a porte aperte per non dimenticare

Il Comune di Senago celebra il Giorno della Memoria, domenica, con una conferenza. L’appuntamento è intitolato "Tornarono uomini liberi", una conferenza sul tema della Memoria in collaborazione con l’associazione Dorvàn e fondazione Memoria della deportazione, programmata alle 17 nella sala della comunità "Don Antonio Longoni", in via Frigerio.

Interverranno la sindaca di Senago Magda Beretta, Milena Magnani - assessore del Comune di Senago -, Giorgio Romagnoni, moderatore e oratore per l’associazione culturale Dorvàn e l’avvocato Floriana Maris, presidente della fondazione Memoria della Deportazione.

La Fondazione Memoria della Deportazione è sorta grazie all’impegno dell’Aned e alle donazioni e ai versamenti degli ex deportati nei campi di annientamento nazisti. Scopo della Fondazione è la promozione degli studi e la raccolta di documenti sulla deportazione nazifascista, affinché resti viva nel tempo la memoria storica.

In tal modo la Fondazione intende, attraverso la ricerca storica e lo sviluppo permanente dell’istruzione e della cultura, favorire la maturazione civile delle nuove generazioni facendo si che possano venire a conoscenza dei fatti della deportazione e delle azioni nelle quali si concretizzò l’oppressione nazifascista.

Da.Fa.