Telecamera rubata a Lacchiarella: nei guai 5 quindicenni - Polizia locale individua i responsabili

Sono tutti residenti a Lacchiarella i sei ragazzi finiti nei guai. I primi cinque, minorenni, sono stati denunciati dalla polizia locale per il furto della telecamera che punta sulla biblioteca comunale. Il fatto è avvenuto qualche giorno fa e non è stato semplice per gli agenti guidati dal comandante Vittorio Spano rintracciare gli autori che, subito dopo l’atto vandalico con furto, avevano fatto perdere le proprie tracce. Gli agenti hanno ricostruito ogni dettaglio e i movimenti dei cinque quindicenni, grazie anche alla visione delle immagini registrate dagli occhi elettronici posizionati in tutta la città. Dopo l’indagine lampo, costruita anche grazie al controllo continuo dei movimenti dei ragazzi e delle testimonianze, i cinque sono stati rintracciati e denunciati. "Sono grata al comandante e a tutti gli agenti per il puntuale controllo del territorio che ha consentito di individuare i responsabili in poco tempo – commenta il sindaco Antonella Violi –. Continueremo con le attività di monitoraggio per la tutela della sicurezza e dei beni pubblici".

Nei guai anche un altro ragazzino residente a Lacchiarella, che dovrà rispondere dell’accusa di ricettazione. Il quattordicenne girava su uno scooter 150 Kymco risultato rubato a Milano. Gli agenti lo hanno fermato grazie alla visione delle telecamere e ai controlli. "Il sistema di videosorveglianza che abbiamo implementato con nuovi occhi elettronici – conclude Violi – è un valido supporto per le forze dell’ordine che, grazie alla visione di più filmati, possono incrociare i dati e risalire ai responsabili dei reati". Fra.Gri.