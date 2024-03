Tecnico trasfertista junior. Impiegati nella logistica A Novate Milanese, opportunità lavorative presso Afolmet: tecnico trasfertista junior per assistenza apparecchiature in apprendistato e impiegata/o amministrativa/o logistica con contratto indeterminato. Retribuzione indicativa 24mila euro. Per dettagli, consultare Afolmet.it.