Taser agli agenti, terminata la formazione

È terminata la fase di formazione operativa sull’uso del taser, seguita dagli agenti della polizia locale. Buccinasco sarà così, spiegano dall’Amministrazione, "tra i primi Comuni sopra i 20mila abitanti a dotarsi del taser, arma a impulso elettrico da utilizzare come mezzo estremo per rendere innocui soggetti estremamente agitati e aggressivi o armati. Uno strumento a tutela della cittadinanza e degli operatori". La polizia locale ha svolto e completato il primo passo per utilizzare lo strumento: seguirà la formazione sanitaria e, una volta ultimata tutta la preparazione, gli agenti potranno dotarsi del taser. "Buccinasco – dichiara il sindaco Rino Pruiti – sarà il primo Comune della Città metropolitana di Milano a sperimentare l’utilizzo del taser, avviando per primo un progetto importante per garantire una maggiore sicurezza dei cittadini e un’efficace protezione degli operatori. Con l’approvazione del regolamento di polizia locale, lo scorso autunno, il Consiglio ha introdotto questo strumento e ora è stata avviata la formazione degli agenti che nei prossimi giorni potranno operare con l’arma a impulsi elettrici. Ringrazio il comandante della polizia locale di Buccinasco Gianluca Sivieri che ha lavorato con professionalità e rigore, in modo innovativo". "Essere precursori ha portato a doversi districare tra norme poco esplorate, tra questioni operative, gestionali e politiche - ha aggiunto il comandante -. Essere innovativi non è sempre facile, ma necessario".

Francesca Grillo