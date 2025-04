Tajani boccia Lupi: "Meglio un civico"

Meglio evitare un profilo politico, meglio orientarsi su un civico. Senza contare che certe scelte non si concordano in una cena pre-pasquale, ma con un confronto di coalizione. Così Antonio Tajani, leader di Forza Italia, boccia l’eventuale candidatura di Maurizio Lupi, presidente di Noi Moderati, a sindaco di Milano per le Comunali 2027. Il nome di Lupi per Palazzo Marino circola da settimane, ma si è fatto ancor più insistente alla luce delle indiscrezioni relative a una cena a casa del presidente del Senato, Ignazio La Russa, uomo forte di Fratelli d’Italia, nella quale lo stesso La Russa avrebbe fatto sapere di voler puntare proprio su Lupi per tentare la riconquista di Milano, governata da 13 anni dal centrosinistra. Da qui lo stop di Tajani: "Il futuro di Milano non si decide a cena. E non lo decide un partito (il riferimento è a FdI, ndr), si sceglie collegialmente. Noi abbiamo rispetto per tutti i nomi fatti, ma come Forza Italia siamo convinti che serva un candidato civico, se vogliamo vincere. Non credo che il miglior candidato possa essere un politico. Se politicizziamo lo scontro, facciamo un regalo alla sinistra".