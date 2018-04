Milano, 24 aprile 2018 - Ennesimo episodio di violenza a Milano. E' quanto denuncia in una nota la Fit, Federazione italiana tabaccai, raccontando che un tabaccaio milanese si ritrova con un braccio rotto e 45 giorni di prognosi per aver chiesto il documento d'identità ad un giovane che chiedeva un pacchetto di sigarette. E specificando "per il solo fatto di aver adempiuto al suo dovere, si è ritrovato al pronto soccorso e con il negozio distrutto dalla violenza dello stesso ragazzo e dei suoi familiari".

"Sono fatti di una violenza inaudita - afferma Giovanni Risso, presidente nazionale della Fit - che purtroppo dimostrano ancora una volta la pericolosità del nostro lavoro. Eppure siamo tabaccai, non marines e non possiamo rispondere a violenza con

violenza. Preferiamo piuttosto - sottolinea Risso - continuare sulla strada intrapresa della difesa passiva e della maggiore collaborazione con le forze dell'ordine, anche grazie ai sistemi di videosorveglianza". "Al nostro collega, che non mancheremo di sostenere con ogni mezzo possibile, va la solidarietà della Federazione e di tutti i colleghi d'Italia nella speranza che i colpevoli di tanta violenza possano presto essere assicurati alla giustizia", conclude Risso.