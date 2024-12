Super Reggers non basta. Gioia Lube al tie-break

Passo indietro dell’Allianz Milano che all’ottava partecipazione alla Del Monte Coppa Italia non riesce a centrare le Final Four di Bologna. A differenza di quanto accaduto nelle ultime tre stagioni, la compagine meneghina dice addio alla competizione ai quarti, sconfitta per 3 -2 dalla Lube Civitanova. Coach Piazza conferma il solito sestetto e, dopo un avvio equilibrato, in cui balzano all’occhio i quattro muri punti di Milano, fondamentale su fatica da inizio anno, è la Lube a rompere l’inerzia. A fine parziale sale sul + 2: è il preludio a un finale tutto a tinte marchigiane. L’Allianz si scioglie sul più bello, commettendo qualche errore di troppo e i padroni di casa si portano sull’1-0.

Nel secondo arriva la reazione degli ospiti che dopo due partite perse per 3 a 0 (di cui la prima sempre contro i cucinieri), riescono finalmente a rompere il digiuno e portare a casa un set. È una vana illusione visto che nel terzo è di nuovo la formazione di Medei a comandare nel gioco e nel punteggio. Il solo Reggers (per lui 32 punti) non basta e la Lube si porta a un set dalle Final Four. Il quarto è molto simile al secondo e gli ospiti approfittano di un calo di tensione degli avversari giocano meglio e portano il match al tie-break. Sono i padroni di casa a guadagnare una manciata di punti di vantaggio. Sotto gli occhi del ct dell’Italia, Ferdinando De Giorgi, è la Lube, in un match tra alti e bassi, a essere più cinica nel momento della verità e a portare a casa l’incontro (giocheranno contro Trento), eliminando Milano dalla Del Monte Coppa Italia. La squadra di Piazza dovrà resettare la delusione per ripartire nel derby della Befana di gennaio contro Vero Volley.

LUBE CIVITANOVA-ALLIANZ MILANO 3-2 (25-17; 20-25; 25-16; 21-25; 15-11).