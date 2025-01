Strade sicure. Il record di interventi

Nel 2024 sono stati complessivamente effettuati 1.444 interventi, sessanta in più dello scorso anno, tra i più svariati: dalla manutenzione delle strade e dei marciapiedi (soprattutto buche) alla sistemazione della segnaletica stradale, dai ripristini dopo incidenti stradali ad altri interventi minori di messa in sicurezza. Solo lo scorso anno sono stati utilizzati circa 30mila chili di asfalto "freddo" e 1.500 di cemento beton road (quello predosato e pronto per essere “colato“). Una quantità enorme di materiali, oltre che di personale impiegato. Con una media di quattro interventi al giorno, considerando pieni e operativi tutti i 365 giorni dell’anno, nel 2024 la squadra operative strade del Comune ha raggiunto il massimo degli interventi rispetto agli ultimi 5 anni. Erano stati infatti 1.381 nel 2023, 1.309 nel 2022, 1.258 nel 2021, 1.068 nel 2020 e solo mille nel 2019.

Una progressione costante di anno in anno. Le segnalazioni al Comune sono arrivate per lo più dai cittadini che utilizzano l’app Municipium, dalla polizia locale, dagli stessi uffici tecnici durante giri e sopralluoghi sul territorio e dal servizio di vigilanza e ispezione che quotidianamente la squadra svolge. Grazie a questo aumento sistematico nella riparazione delle buche, le cause contro il Comune per danni sono calate drasticamente fino quasi a sparire. Per il 2025 l’amministrazione ha stanziato a bilancio 1,5 milioni e mezzo solo per la manutenzione delle strade e dei marciapiedi, mentre un altro capitolo di spesa è stato dedicato al rifacimento dell’illuminazione pubblica.

La.La.