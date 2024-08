Sport e teatro per tutti i ragazzi. Comune e scuola insieme per garantire la socializzazione

I servizi rinforzati alle famiglie, i contributi alle scuole, i cantieri, in primis quello della nuova media di viale Gavazzi: approvazione di piena estate del piano per l’offerta formativa 2024-25, "non un documento isolato - così l’assessore all’Istruzione Massimo Del Signore -, ma il tassello di un percorso, di un lavoro di rete. Basti ricordare la sigla, pochi mesi fa, apposta da 32 enti e operatori territoriali, fra cui le scuole, sul documento Im-patti educativi che formalizza l’impegno comune per i nostri bambini e ragazzi".

I punti cardine del documento, votato a maggioranza in aula: sinergie con le scuole per dare risposte agli alunni stranieri (circa il 22% fra elementari e medie); Melzo scuola aperta, con progetti sportivi, teatrali, di educazione ambientale e di cittadinanza attiva; l’attenzione alle necessità delle famiglie e l’allargamento dei servizi estivi. Approvazione a maggioranza, con qualche strale dell’opposizione e in particolare dal Pd, ma senza bufera. Al centro delle critiche la non condivisione del documento finale con le direzioni scolastiche e il tema caldo dell’esternalizzazione del nido.

Sono circa duemila gli alunni iscritti alle scuole del primo ciclo, 700 i ragazzi degli istituti superiori. Confermati gli esborsi comunali per mensa, libri di testo, borse di studio. In vista una modifica del regolamento che includa la non morosità fra i requisiti di accesso alla mensa. Una sezione specifica è riservata ai trasferimenti alle scuole per i progetti: l’ammontare è di circa 105mila euro, il 5% in più rispetto all’anno passato. "Le scuole - così nel documento - si avvarranno del contributo per programmare e realizzare progetti formativi a loro scelta, all’interno di macro-tematiche caratteristiche e distintive dei vari istituti: aree motoria e sportiva, musicale, linguistica, culturale, Stem, cittadinanza attiva". La Scuola aperta: "Ci siamo dati - così Del Signore - alcuni obiettivi precisi; è nostra volontà che tutti i ragazzi melzesi abbiano la possibilità di fare sport e frequentare almeno per una volta il teatro. Per questioni economiche e culturali non è affatto scontato". Fra i percorsi: Sport in cartella, Lettere vive, Scuole a teatro, Bilancio partecipativo junior. In coda, ma non ultima l’edilizia scolastica con i principali cantieri. Uno fra tutti, quello della nuova media in viale Gavazzi, in corso di costruzione: "Il cronoprogramma ha subìto una modifica importante a causa della bonifica dell’amianto e della rimozione di una cisterna. La consegna sarà all’avvio dell’anno scolastico 2025-2026".