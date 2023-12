Si ribalta con l’auto: grave una 57enne

Incidente stradale ieri mattina sulla tangenziale Nord nel tratto compreso tra le uscite della Fiera e Mazzo di Rho. È successo poco dopo le sei, per cause ancora in corso di accertamento, un’auto guidata da una donna di 57 anni si è ribaltata più volte, uscendo di strada. Sarebbero stati alcuni automobilisti di passaggio a dare l’allarme. Sul posto la centrale operativa del 118 ha inviato un’ambulanza e un’automedica. La donna era incastrata tra le lamiere della sua auto, è stata liberata dai vigili del fuoco e poi soccorsa dai sanitari. Dopo le prime cure mediche sul posto è stata trasportata al pronto soccorso del Niguarda in codice rosso. Ha riportato un trauma cranico e altre contusioni. La prognosi è riservata. Le cause dell’incidente sono ancora da accertare da parte della polizia stradale intervenuta sul posto.

Ro.Ramp.