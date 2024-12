Sì al cambio di destinazione d’uso. E all’asilo raddoppiano i posti

Addio liste d’attesa, nuovo nido in arrivo all’oratorio Maria Regina. Pioltello approva il cambio di destinazione d’uso, l’istituto parrocchiale in precedenza era una materna e il Piano di governo della città prevede che si ratifichi il passaggio e così è stato in aula. Saliranno i posti a disposizione delle famiglie, fino a un massimo di 45, oggi la struttura che sarà ospitata negli spazi parrocchiali è in via Tripoli e ha 27 iscritti. Si aggiungono ai 103 nel pubblico, l’anno scorso il Comune ha introdotto un criterio per garantirsi il servizio e si "è rivelato la scelta giusta - dice Mirko Dichio, assessore ai Servizi sociali -. Nelle tre strutture municipali diamo la precedenza ai bambini con entrambi i genitori che lavorano". La misura è andata di pari passo "con una diversa organizzazione" varata dall’Amministrazione nel 2023. In particolare le iscrizioni: prima chiudevano ad aprile "e chi nasceva a maggio saltava un giro, cioè aspettava un anno per poter fare domanda - ancora l’assessore -. Adesso invece si può entrare in qualsiasi momento. Le classi non sono mai al 100%, ma al 90 per permettere gli inserimenti".

L’investimento del Comune sfiora il milione l’anno, esclusi costi vivi e di manutenzione degli stabili. La promozione va dagli ambienti "saloni, cucina interna e grandi giardini", alle educatrici "alle quali la comunità deve molto" e la regola "è la formazione continua". Ma l’offerta per l’infanzia non finisce qui. C’è Pianeta famiglia, una quarantina di nuclei con figli in fascia 0-3 che frequentano due incontri a settimana: i piccoli condividono momenti ludici e i genitori si scambiano esperienze; il gruppo 0-1, otto mamme che danno vita a un laboratorio sul rapporto con i bebè e vari appuntamenti, si riparte il 14 gennaio. Bar.Cal.