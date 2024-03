Settimana della legalità e del rispetto A Cormano ha preso il via la "Settimana della Legalità" per sensibilizzare sull'importanza del rispetto delle regole. Eventi e incontri per promuovere la cultura della legalità, con testimonianze di figure impegnate nella lotta alla mafia. Consulta il sito istituzionale per il programma completo.