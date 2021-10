Sesto San Giovanni (Milano), 23 ottobre 2021 – Dopo più di un anno e mezzo, riapre l’area destinata al supermercato all’interno del centro commerciale Vulcano di Sesto San Giovanni, a confine con Cologno Monzese e Monza. Ad alzare la saracinesca sarà Conad, che inaugurerà gli spazi del piano terra mercoledì 3 novembre in una cerimonia che vedrà anche la partecipazione dell’amministrazione comunale. La catena prenderà il posto lasciato libero da Il Gigante che, alla scadenza del contratto di affitto, non aveva trovato un’intesa sul canone e sul rinnovo con la proprietà della struttura di viale Italia. Senza accordo, era così arrivata la decisione di chiudere dopo 14 anni di attività, procedendo con il ricollocamento nei punti vendita di Milano e Monza dei 120 dipendenti che lavoravano nel polo di Sesto San Giovanni. Due quartieri interi, la Pelucca e lo storico Villaggio Falck, abitati principalmente da anziani, sono così rimasti senza supermercato dal marzo del 2020. Un disagio non da poco, soprattutto nell’anno pandemico dei lockdown, delle lunghe code per fare la spesa, degli ingressi scaglionati.

L’apertura del punto vendita a insegna Conad a Sesto segna il grande piano di rilancio del marchio, iniziato già lo scorso marzo con l’inaugurazione del supermercato a Romano di Lombardia (Bergamo), che seguirà con un Sapori & Dintorni in centro a Cremona. Un potenziamento proprio in Lombardia tra superstore e negozi più a misura di centro storico. Del resto, l’azienda continua a crescere. Conad Centro Nord ha chiuso il bilancio 2020 con risultati più che positivi: in termini di fatturato ha segnato una crescita del 28,1% (1.775 milioni di euro), come utili di esercizio ha registrato 26,9 milioni di euro (+6,4 milioni) e come quota di mercato ha visto un incremento dello 0,7% (7,4% totale). Il mercato di riferimento è aumentato del 4% nell’anno della pandemia: merito delle crescita, tra i diversi fattori, anche l’acquisizione dei punti vendita che erano di Auchan.