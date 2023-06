Sesto San Giovanni, 14 chili di droga nascosti in un box: arrestato 26enne

Sesto San Giovanni (Milano), 10 giugno 2023 – A seguito di un’attività investigativa finalizzata al contrasto dello spaccio di droga, gli agenti del Commissariato Garibaldi Venezia hanno ipotizzato che a Sesto San Giovanni ci fosse un deposito di droga gestito da un giovane residente a Lissone, in provincia di Monza e Brianza.

Così, ieri mattina verso le ore 8.30, i poliziotti hanno predisposto un opportuno servizio di controllo e hanno notato una vettura fermarsi in via Ariosto. Un uomo è sceso e si è diretto verso i box di uno stabile mentre altre due persone sono rimaste a bordo della berlina. Gli agenti del Commissariato Garibaldi Venezia, una volta che il giovane è uscito dai box, si sono avvicinati per un controllo e l’uomo ha provato ad allontanarsi buttando un sacchetto nel cestino portarifiuti: subito fermato, i poliziotti hanno recuperato il sacchetto contenente due etti di hashish.

Nel corso della perquisizione del box, individuato grazie alle chiavi che il 26enne aveva con sé, i poliziotti hanno rinvenuto oltre 11,5 chili di hashish e quasi 2 di marijuana. Le due persone a bordo dell’auto sono risultate estranee ai fatti contestai all’uomo che è stato arrestato.