Sciopero dei driver Amazon che lavorano per la società di trasporti Global One

Milano, 13 luglio 2023 – È in corso da questa mattina uno sciopero dei driver della filiera Amazon che operano per la società di trasporti Global One nel magazzino in via Toffetti a Milano.

Il motivo

Una protesta dei lavoratori che si occupano dei servizi di consegna merci ultimo miglio motivato "dall'eccessiva pesantezza dei carichi di lavoro".

Il presidio

Hanno organizzato quindi un presidio fuori dai cancelli, distribuendo volantini.

I sindacati

"La società Global One, dietro consiglio di Assoespressi, rifiuta di incontrarsi con il sindacato", spiega Alessandro Volpicelli, della Fit Cisl Lombardia. "Riteniamo questo comportamento inaccettabile - prosegue -. Chiediamo che la discussione sui carichi di lavoro della filiera dei driver di Amazon possa essere svolta nelle singole aziende. Lo dobbiamo ai tanti lavoratori che già oggi lamentano l’insostenibilità dei ritmi lavorativi e che domani, stante la situazione, potrebbero vedersi peggiorata la propria condizione lavorativa".