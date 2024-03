Scarico di rifiuti: inchiodati due eco vandali

Scarico abusivo di rifiuti, le telecamere inchiodano due inquinatori. Hanno abbandonato pattume "in maniera scriteriata e a casaccio" in via Galilei e in via XXV Aprile. Le indagini da parte della polizia locale sono in corso. Le identificazioni riconducono a due aziende "che però - si precisa in una nota - potrebbero anche non essere al corrente del loro coinvolgimento e delle responsabilità. Capita a volte che addetti, a discapito delle stesse ditte in cui prestano la loro opera, lascino rifiuti in giro dopo aver svolto qualsivoglia attività". Un nuovo intervento agli abbandoni abusivi e in particolare nella zona artigianale, problema annoso e spinoso. All’opera gli agenti del comandante Alessio Bosco che anche in questo caso si sono avvalsi di foto trappole e telecamere. A carico degli inquinatori scatteranno le multe.M.A.