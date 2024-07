Scambi di accuse e veleni. Alta tensione in Consiglio

Dopo il terremoto politico che ha visto traballare la Giunta di centrosinistra guidata da Sonia Belloli, salvata dalla "stampella" offerta da Giovanni Navicello che da candidato sindaco del centrodestra ha abbandonato l’opposizione per passare in maggioranza, prosegue lo scontro politico. "L’operazione di comunicazione che le minoranze e il Pd stanno portando avanti negli ultimi giorni si basa su dichiarazioni false con attacchi personali che nulla hanno a che vedere con la critica politica. Voglio essere chiaro: non ho mai avuto tessere di partito, sono stato un militante del Movimento 5 Stelle per molti anni ma non ho mai avuto ruoli politici, non ho mai fatto parte della Lista Moratti, né come candidato né come iscritto all’associazione e non ho mai avuto la tessera di Fratelli d’Italia, motivo per il quale questo partito non ha necessità di intervenire in questa farsa - spiega Giovanni Navicello -.

Sono stato un candidato civico sostenuto da una coalizione di centrodestra, con un programma civico tarato sulle necessità del territorio che coincidono in molti punti con quello della lista Noi Cittadini, lista a sua volta civica con cui intendo lavorare per i prossimi anni solo ed esclusivamente nell’interesse della cittadinanza.

Questo continuo attacco personale anche alla figura della sindaca, teso a sminuire il suo ruolo, è segno di una pochezza di argomenti e anche di etica. Meraviglia che non una parola a difesa provenga da parte di chi fa di temi come la parità di genere e il femminismo dei cavalli di battaglia, un partito quello democratico che se non sbaglio ha una segretaria donna, a meno che non ci sia differenza tra donne iscritte al Pd e tutte le altre".

Sulla vicenda interviene il segretario Pd di Città Metropolitana di Milano Alessandro Capelli: "Nel 2023 la lista civica guidata da Sonia Belloli e sostenuta dal centrosinistra vince di nuovo le elezioni contro la destra guidata da Giovanni Navicello.

A luglio 2024 Navicello, sconfitto alle elezioni, entra in maggioranza al fianco della sindaca Belloli per un accordo di potere. Due candidati sindaci alternativi in poco più di un anno fanno un accordo per un’unica maggioranza.

Neanche nei migliori episodi dei Simpson si sono viste queste cose - spiega Capelli -. Elettori ed elettrici si chiedono cosa e perché hanno votato a Zibido San Giacomo. E noi chiediamo “chissà come mai le persone non votano più”".

Mas.Sag.