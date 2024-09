Sbanda in bicicletta e finisce sotto un pulmino

Grave incidente in corso Europa nel tardo pomeriggio di ieri: un uomo di 75 anni, residente a Cassano d’Adda, in sella alla sua bicicletta dopo aver urtato un mezzo di trasporto pubblico è caduto al suolo battendo forte la testa. Alcuni passanti hanno subito allertato il 118 che ha inviato ambulanza e automedica. I soccorritori dopo i primi controlli sul posto hanno poi trasportato il 75enne in ospedale in codice rosso. Il pulmino del servizio pubblico e l’uomo in bicicletta, secondo la dinamica dei fatti raccontata da testimoni, viaggiavano affiancati sulla stessa corsia di marcia in corso Europa. All’improvviso parrebbe che il ciclista abbia svoltato a sinistra per portarsi nella parte opposta della carreggiata, andando a sbattere contro il mezzo pubblico che viaggiava in parallelo. Il giovane autista del mezzo pubblico ha cercato di evitare l’impatto invadendo la corsia opposta di marcia, dove in quel momento per fortuna non passava nessuno. Non è dato sapere quale sia la ragione dello sbandamento improvviso della bici. Non è esclusa l’ipotesi di un malore improvviso che potrebbe aver portato il 75enne a perdere il controllo della bicicletta. La vicenda è al vaglio dei carabinieri della tenenza di Cassano, presenti sul posto per i rilievi e il controllo del traffico.

Stefano Dati