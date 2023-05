Salvare la Repubblica, sul Naviglio si gioca alla storia

"Dalla storia al gioco, si gioca alla storia". Domani alle 15 in Filanda giochi da tavolo per tutti ispirati alla lotta di Liberazione con lo storico Mirco Carrattieri, già direttore dell’Istituto nazionale "Ferruccio Parri" di Milano, e Glauco Babini, ideatore di Play-Festival del Gioco, l’evento ludico più importante del Paese. Sul Naviglio va in scena la tappa finale del "25 aprile allargato" di Acli Cernusco, "un modo per avvicinare generazioni diverse a un momento importante", l’invito per tutti è "a sperimentare insieme un approccio al tema fuori dagli schemi". I due esperti racconteranno come, partendo da accurate ricerche storiche nascano giochi come "Repubblica Ribelle", in cui i partecipanti rivivono le vicende della repubblica partigiana di Montefiorino sull’appennino modenese.

Le azioni, la lotta militare e sullo sfondo la sfida politica che s’intravvede con il nuovo stato che si fa strada sotto le ceneri della guerra. Ai tavoli si partirà da un’ambientazione storica fedele per uno scambio fra persone di età diverse alla scoperta di personaggi ed episodi della lotta al nazifascismo. Gli organizzatori assicurano che "l’approccio è coinvolgente e capace di lasciare il segno". L’iniziativa chiude in modo decisamente originale le celebrazioni della ricorrenza. Per tanti ragazzi sarà un modo per scoprire più da vicino il sacrificio e l’impegno di tanti loro coetanei degli anni Quaranta. Accanto a nomi che tutti conoscono, uno su tutti, Sandro Pertini, ce ne sono tanti altri di quel momento da scoprire, giocando. Le partite possono durare una o due ore, lo scopo è "salvare la Repubblica a tutti i costi". Ingresso libero. Per informazioni [email protected] Bar.Cal.