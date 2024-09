Sagra del gorgonzola, ci siamo. Viabilità, parcheggi e sicurezza due giorni di eventi a tutto gusto

Sagra Nazionale del Gorgonzola dop numero 24, tutto pronto per il taglio del nastro. Stasera l’inaugurazione, alla presenza delle autorità. Poi una due giorni di gusto non stop, con il gorgonzola gran protagonista. E non certo a latere, un manifesto di eventi musicali e di svago.

Si attende il consueto bagno di folla. Nelle ultime edizioni pre-Covid la sagra gorgozolese fece registrare una media di ottantamila visitatori per edizione, in arrivo da tutta la regione. Lo staff della Pro loco e del Comune lavora da mesi: "Il calendario è di prim’ordine, frutto del lavoro di tanti - cosi, alla presentazione, la sindaca Ilaria Scaccabarozzi e la presidente della Pro Loco Donatella Lavelli -. Un calendario di cui essere fieri".

Le ultime, frenetiche ore della vigilia sono dedicate alle messe a punto. In primo piano viabilità, parcheggi, accessi, sicurezza. Tutto riassunto sulle ordinanze della polizia locale, che indicano le zone di isola pedonale, i divieti di sosta, i percorsi alternativi, i posteggi, i posti per disabili, i percorsi e le fermate di un bus navetta. Rientra nei provvedimenti di sicurezza il divieto di introdurre, vendere e somministrare bevande alcoliche e non alcoliche in bottiglie, contenitori, bicchieri in vetro o in lattina. Un nutrito staff di vigilanza è già in campo, gli storici volontari faranno attività di supporto. Del programma già molto si è detto. In primo piano il cibo e le degustazioni: la mappa fieristica prevede, fra il centro e le piazze, l’apertura della storica osteria della Pro loco e di stand con gnocchi, risotto, polenta e altre prelibatezze.

M.A.