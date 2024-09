Rush finale per sistemare i cavalcavia

Sono stati completati i lavori di sostituzione dei vecchi guard-rail sul cavalcavia San Maurizio al Lambro (lato Sesto). "Ne sono stati installati nuovi più performanti a norma di legge. Peccato che il lato di Cologno Monzese rimanga con una barriera di protezione inidonea. Questo ponte è l’esempio tipico della burocrazia italiana", commenta l’assessore all’Urbanistica Antonio Lamiranda. La rampa lato Pelucca compete a Sesto, il ponte in quanto tale a Serravalle e la rampa lato San Maurizio a Cologno. "Come potrà mai essere manutenuto correttamente nel suo insieme? Mai appunto, lasciato sempre all’iniziativa dei singoli. Noi, comunque, abbiamo fatto la nostra parte perché la sicurezza viene prima di tutto".

Nelle prossime settimane sarà rifatto anche l’asfalto. "In questi giorni dovremmo iniziare con l’appalto strade 2024/25 - annuncia Lamiranda -. Proseguiremo nei prossimi giorni, intervenendo sulle rampe di accesso e discesa del cavalcavia Buozzi direzione via Carducci: sono barriere di fine anni ‘70, mai cambiate o sistemate. Poi adegueremo il sistema di protezione in via Di Vittorio e via Pisa in prossimità dell’ingresso alle tangenziali est e nord". Il cavalcavia Buonarroti di via Trento sarà oggetto di un intervento radicale di sistemazione, dal costo di circa 2milioni di euro, che inizierà l’anno prossimo per finire nel 2026. "Proseguiamo il nostro percorso di ammodernamento e messa in sicurezza della rete stradale cittadina", conclude l’assessore. La.La.