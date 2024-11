Rubarono 15 computer. Identificati e denunciati

I ladri, due italiani 40enni, erano riusciti a fare irruzione all’interno dell’Istituto Franceschi, forzando una delle entrate. Il colpo era stato messo a segno a metà ottobre: la coppia di uomini, a volto scoperto, era entrata da una delle porte laterali della scuola, per poi rubare 15 computer portatili delle classi e dalle aule di informatica, utilizzati da alunni e docenti per le lezioni. Le telecamere posizionate nell’area hanno ripreso tutta la scena: i due che si introducono all’interno dell’istituto, alle 22.18, poi uno dei due scende dall’auto e si dirige verso le aule, per uscire qualche minuto dopo con i pc portatili in mano, caricandoli nel veicolo, alle 22.35. L’altro uomo rimane al volante, a fare da palo e pronto a scappare. I filmati sono stati analizzati dalla polizia locale che ha condotto le indagini. Grazie agli accertamenti gli agenti sono riusciti a individuare i responsabili e a recuperare la refurtiva, posta sotto sequestro, in attesa delle autorizzazioni che consentono di poter riconsegnare i computer agli studenti. I due ladri sono stati denunciati dalla polizia locale e dovranno rispondere dell’accusa di furto e per essersi introdotti all’interno della scuola.

Francesca Grillo