Rogo in un’azienda, task force all’opera

Momenti di paura ieri pomeriggio in Viale delle Industrie a Settala dove è divampato un grosso incendio all’interno di un’azienda. Sul posto sono intervenuti cinque mezzi dei vigili del fuoco per un totale di 25 uomini provenienti dai distaccamenti di Gorgonzola, piazzale Cuoco e via Messina. E successivamente in supporto anche squadre dei vigili del fuoco provenienti dai comandi di Lodi e Bergamo. Presenti anche carabinieri e mezzi del 118 di Milano a scopo preventivo. L’incendio si è sviluppato all’interno della PSV srl di Settala, azienda si occupa di imballaggi di plastica. Le fiamme sono state circoscritte e confinate in un punto del capannone ma domate solo in serata. Non si registrano persone coinvolte o feriti. L’incendio, da un primo sommario esame dei vigili del fuoco, potrebbe essersi sprigionato da un tetto di uno dei capannoni dell’azienda interessato da lavori di manutenzione. Oltre alle fiamme a preoccupare maggiormente i residenti della zona è stata la densa colonna di fumo nero visibile a centinaia di metri di distanza. Sono in corso valutazioni per capire se il rogo possa aver sprigionato sostanze pericolose anche se, sempre a quanto appreso, il fumo non sarebbe tossico.

Mas.Sag.